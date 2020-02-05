В Україні вперше виступить скандальний американський стендап-комік та актор Луї Сі Кей.
Концерт запланований у Києві в Палаці Україна на 15 травня.
Квитки на подію коштують від 500 до 1 500 грн. Водночас купити їх вже зараз практично не можливо — залишилося лише кілька місць.
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Також за додаткові 50 грн організатори обіцяють відвідувачам гарнітуру з синхронним перекладом (на українську або російську мови), адже комік говоритиме англійською .
Луї Сі Кей – відомий американський стендап-комік, актор, режисер, продюсер та сценарист. За свої сценарії він отримав 6 премій Еммі.
Раніше Факти ICTV писали, що відомий гурт My Chemical Romance приїде до Києва та стане хедлайнером UPark Festival 2020.
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