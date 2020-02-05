Співзасновник Rockstar Games і “батько” GTA йде з компанії

Співзасновник Rockstar Games Ден Хаузер піде з компанії 11 березня 2020 року, якій віддав 22 роки свого життя.
Хаузер, який займав посаду творчого віце-президента бренду, був одночасно продюсером і сценаристом практично всіх ігор компанії.
За його участю Rockstar Games випустила такі хіти, як: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne 3 та L.A. Noire.
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“О, ні, Ден Хаузер йде. Це ж усе змінить. Ця людина – геній”, “Відхід Дена Хаузера означає кінець для Rockstar Games”, – нарікають фанати.
Нагадаємо, українська реп-виконавиця Alyona Alyona представила кліп у стилі гри GTA.
Джерело: Take-Two Interactive
Фото: Игромания
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