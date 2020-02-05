5 лютого Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 12 місячний день.

Необхідно сконцентруватися на важливому і поступово вирішувати питання, які можуть виникнути в місячний день 5 лютого.

У другу місячну фазу добре буде починати нові заняття. Також сприятливими будуть зміни у всіх сферах діяльності. Відмінний час для переїзду та кардинальних змін в житті.

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Залежно від того, яка сьогодні місячна доба, необхідно стежити за емоціями.

У 12 місячний день астрологи рекомендують сконцентруватися на важливому. У середу удача чекає людей розумової праці.

Провісники радять звертати увагу на те, який сьогодні місячний день і правильно розставляти пріоритети.

Що можна робити в 12 місячну добу: укладати договори, здійснювати фінансові операції.

Що категорично не можна робити 5 лютого: дарувати подарунки і зловтішатися.

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