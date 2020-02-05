5 лютого – Всесвітній день Нутелли. Його відзначають щорічно, починаючи з 2007 року. Американка Сара Россо – блогер, яка проживає в Італії, запропонувала провести 5 лютого 2007 року Всесвітній день Нутелли. Ініціатива була підхоплена мільйонами шанувальників шоколадної пасти.

Також 5 лютого католики відзначають День святої Агати. Її вважають небесною захисницею від природних катастроф.

У День святої Агати освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж і ударів блискавки. Віряни кидають у вогонь освячені продукти, щоб врятувати свої житла від бурхливого вогню.

Іменини 5 лютого відзначають Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія та Яків.

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Народні прикмети на 5 лютого:

Сонячний день – до ранньої весни.

Якщо синиці голосно щебечуть вранці – до морозів.

Багато снігу лежить на землі – до багатого врожаю.

Сильний мороз – до ранньої весни.

Що не можна робити 5 лютого:

Сваритися з родичами.

Перебувати в неприбраному будинку.

Раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур у лютому 2020.