Яскраві принти та африканські мотиви: чим запам’ятався Ukrainian Fashion Week 2020/21

5 лютого пройшов заключний день головної події в українській моді – Ukrainian Fashion Week.
Всі покази відбулися, і дизайнери представили свої останні колекції. На 5 день Ukrainian Fashion Week на подіум вийшли моделі в одязі від молодих дизайнерів PANOVE, FRBTK, STARCHAK, NOVIKOV, IRON THEAD та інших.
Бренд PANOVE своєю колекцією закликав звернути увагу на проблеми сучасного світу – безвідповідальне використання ресурсів, і сфокусував увагу на необхідності збереження чистої планети.
У колекції дизайнер використав натуральні тканини монохромних кольорів: льон, бавовна, які передають відчуття гармонії з навколишнім середовищем.
Бренд NOVIKOV – це історія про сучасних людей. Орієнтований на тих, хто не боїться яскравих експериментів, і цінує комфорт і універсальність. Крапля зухвалості і порція елегантності – це складові бренду NOVIKOV.
Дизайнер IRON зробив не просто показ, а fashion show. Він створив колекцію з яскравими африканськими принтами.
Виходячи з колекцій українських дизайнерів, можна зробити висновок, що в моді вільний крій, натуральні тканини і універсальність.
До слова, за думкою дизайнерів, головний акцент сезону осінь-зима 2020-2021 – свідоме споживання.
Фото: Ukrainian Fashion Week