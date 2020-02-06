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Факти / Lifestyle

7 цікавих фактів про барменів і коктейлі

Факти ICTV вітають барменів з їхнім міжнародний святом і підготували найцікавіші факти про роботу майстрів коктейлів.

Не подобається напій? Це нормально, якщо ви попросите інший. Але це правило загалом застосовується лише тоді, коли бармен сам збив вас із пантелику і нав’язав свій коктейль.

бармен

Навіть найбільш бармени-інтроверти знають, що невелика розмова, яку вони ведуть із клієнтом, майже така ж важлива, як напій, що вони готують.

– Ми трошки знаємо про все: спорт, музика та поп-культура. Але якщо все перераховане вище не спрацювало, ми просто ставимо питання, – розповідають бармени.

Досвідчені бармени намагаються не довести клієнта до похмілля, тому що вони знають, що магічного лікування немає. – Найкращим засобом є – одна склянка води на кожні два напої, – кажуть бармени.

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Ви коли-небудь дивувалися, чому Джек Деніелс у квадратній пляшці? Насправді це дійсно практична ідея. Квадратні пляшки не рухаються і не розбиваються під час транспортування.

бармен

У кожній пляшці шампанського приблизно 49 млн бульбашок! Кожна пляшка має втричі більше тиску, ніж автомобільна шина, тому, пильнуйте, коли ви відкриваєте їх.

Читайте: Як правильно пити алкоголь: 3 “удари в голову” та свій напій

Стародавні римляни під час бенкетів опускали в свій кубок шматочок хліба, щоб пом`якшити п`янкий вплив напою. У той час, поки вино вбирало аромат хліба, римляни обов`язково вимовляли невелику промову. Так і з`явилася традиція тостів.

Хочете відрекламувати свій новий коктейль? Ви не зможете назвати його освіжаючим! Це слово заборонено, коли мова йде про будь-який алкоголь.

До слова, перевірити достовірність алкоголю тепер можна буде прямо в магазині.

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