Класика чи яскраві принти: найкращі образи на Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСУВАННЯ)

З 1 по 5 лютого у Мистецькому арсеналі відбулася головна подія моди – Ukrainian Fashion Week.

Відомі та молоді дизайнери представили колекції сезону FW 20-21.

Українська мода надає жінкам вибір, де кожна знайде для себе те, що підходить саме їй, залежно від її способу життя.

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Одяг – це в першу чергу зручність, легкість і можливість бути собою, проявляти себе в своїй природі.

Факти ICTV пропонують обрати кращі образи від українських дизайнерів.

До слова, дивлячись на колекції українських дизайнерів, можна зробити висновок, що в моді вільний крій, натуральні тканини і універсальність.

Фото: Ukrainian Fashion Week