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Факти / Lifestyle

Манікюр на День святого Валентина 2020

День святого Валентина – одне з улюблених свят для багатьох дівчат.

Практично кожна прагне виглядати на побаченні з хлопцем ідеально та заздалегідь продумує всі деталі образу: зачіска, макіяж і особливо – який манікюр зробити на День святого Валентина.

Найпопулярніші ідеї манікюру в День святого Валентина – відтінки червоного, рожевого, персикового, білого зі всіялякими дизайнами.

Залежно від того, яким кольорам ви віддаєте перевагу – проявіть фантазію і дозвольте собі трохи яскравих акцентів.

У День святого Валентина 2020 ви повинні бути особливою, серед наймодніших дизайнів нігтів – френч з сердцями, крапки різних розмірів, лунки, блискітки та геометрія.

 

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Публикация от Маникюр, гель-лак, IBX Харьков (@wow.nails.kh)

 

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Раніше Факти ICTV писали, який манікюр буде модним взимку.

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