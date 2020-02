Найкращі кліпи на YouTube 2019

Музичні відео відомих виконавців можна порівняти з окремим видом мистецтва. За кілька хвилин вони встигають передати соціально важливу історію, показати перевтілення виконавця, а іноді просто розважити того, хто зайшов на YouTube. Факти ICTV зібрали кращі кліпи 2019 року, на перегляд яких варто виділити час.

Тейлор Свіфт – ME!

Американська співачка Тейлор Свіфт випустила яскравий кліп на пісню ME!, який одразу встановив рекорд на YouTube. За першу добу відео подивилася рекордна кількість людей, що зробило його одним з кращих кліпів 2019 року. У ньому співачка танцює разом з солістом групи Panic! At the Disco, мандруючи локаціями сюрреалістичного світу.

Jamala – Solo

Згадуючи кращі кліпи і пісні 2019 року, варто сказати декілька слів про роботу співачки Jamala. Українська виконавиця випустила гарний кліп до англомовної пісні Solo, який за якістю зйомки може скласти конкуренцію відеороликам, що були зняті для західних артистів.

FKA twigs – Cellophane

Британська виконавиця FKA twigs – одна з найбільш неординарних артисток сучасності. Вона приділяє увагу візуальній частині своєї творчості не менш ніж музичній. Якщо шукати кліпи на YouTube 2019, які можна назвати кращими, пошуковики однозначно запропонують подивитися Cellophane. До речі, зйомки цього відео проходили в Києві.

Бумбокс і Тіна Кароль – Безодня

Співпраця групи Бумбокс і співачки Тіни Кароль привернула до себе велику увагу, а після виходу відео на пісню Безодня їхній дует став найкращим кліпом 2019 року. В кадрі з’являються не тільки музиканти, там також можна помітити картини відомих художників, що додають візуальному ряду певного символізму.

The Black Eyed Peas, J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)

Музичне відео групи The Black Eyed Peas і співака J Balvin стало популярним не тільки через неонові спецефекти. У ньому показали кадри з нового фільму Погані хлопці назавжди, головну роль в якому грає Вілл Сміт. Так кращий кліп і пісня 2019 року додали ажіотажу напередодні виходу кримінального бойовика на великі екрани.

ONUKA – ZENIT

Співачка ONUKA, що працює в жанрі електронний фолк, вкладає в кожне музичне відео особливу філософію. ZENIT став нагадуванням про те, як в сучасному світі важливо вміти зупинитися і відчути момент. Такий меседж робить відео не тільки одним з кращих кліпів, але також важливою піснею 2019 року.

Біллі Айліш – all the good girls go to hell

Якщо шукати кращі кліпи на Youtube 2019, можна наштовхнутися на відео all the good girls go to hell співачки Біллі Айліш. Це одночасно похмура і красива робота, що повторює текст пісні. Вона, до речі, стала спробою співачки привернути увагу до кліматичних змін, що відбуваються на Землі.

alyona alyona – Булiнг

Реп-виконавиця alyona alyona знімає дотепні відео, в яких вона не соромиться здаватися смішною. А ось кліп Булiнг не тільки веселить, він також звертає увагу на підлітків, які стали жертвами цькування. Це робить музичне відео найкращим кліпом 2019 року з важливим соціальним підтекстом.

