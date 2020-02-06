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Факти / Lifestyle

Найкращі СМС-привітання з днем ангела Оксани

Сьогодні, 6 лютого, Україна відзначає день ангела Оксани – день пам’яті святої Ксенії Римлянки та Ксенії Петербурзької.

Оксани та Ксенії святкують іменини шість разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 26 серпня, 15 вересня та 6 червня. Проте найважливішою є дата 6 лютого.

Читайте: День ангела Оксани – найкращі привітання у віршах і картинках

Цього дня вітають усіх володарок цього імені. Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з днем ангела Оксани.

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Оксана вітає!

***

Сьогодні, Оксано,
Іменини твої.
Бажаю тобі забави,
Веселись від душі.
Бокал вина я піднімаю,
За твоє щастя випиваю.
Здоров’я міцного
Господь хай пошле,
Й сонця ясного,
Щоб гріло тебе!

***

Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Оксано!

***

З Днем ангела, Оксано, вітаю,
Багато грошенят бажаю,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!

***

Сьогодні Оксана для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.

Нещодавно Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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