Сьогодні, 6 лютого, Україна відзначає день ангела Оксани – день пам’яті святої Ксенії Римлянки та Ксенії Петербурзької.

Оксани та Ксенії святкують іменини шість разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 26 серпня, 15 вересня та 6 червня. Проте найважливішою є дата 6 лютого.

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Цього дня вітають усіх володарок цього імені. Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з днем ангела Оксани.

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Оксана вітає!

***

Сьогодні, Оксано,

Іменини твої.

Бажаю тобі забави,

Веселись від душі.

Бокал вина я піднімаю,

За твоє щастя випиваю.

Здоров’я міцного

Господь хай пошле,

Й сонця ясного,

Щоб гріло тебе!

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Оксано!

***

З Днем ангела, Оксано, вітаю,

Багато грошенят бажаю,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала!

***

Сьогодні Оксана для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

Нещодавно Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.