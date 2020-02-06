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Факти / Lifestyle

Суміш пива та рому. В Індії з кранів потік алкогольний коктейль

Смердюча, коричнева рідина з запахом алкоголю потекла з кухонних кранів в одній з багатоповерхівок індійського штату Керала.

З’ясувалося, що це дійсно алкоголь – суміш пива, бренді та рому.

Мешканці будинку звернулися до місцевої влади за допомогою.

Вона виявила, що у яму з водою поряд з будинком злили 6 тис. літрів конфіскованого алкоголю.

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Рідина просочилася в землю і потрапила в колодязь, з якого качають питну воду.

На його очищення піде близько місяця, тому воду людям будуть привозити.

 

До речі, вчені кажуть, що пристрасть до вживання алкоголю може стати результатом порушень в роботі гормону радості – дофаміну.

Джерело: ВВС

Фото: Pixabay

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