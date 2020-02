Смердюча, коричнева рідина з запахом алкоголю потекла з кухонних кранів в одній з багатоповерхівок індійського штату Керала.

З’ясувалося, що це дійсно алкоголь – суміш пива, бренді та рому.

Мешканці будинку звернулися до місцевої влади за допомогою.

Вона виявила, що у яму з водою поряд з будинком злили 6 тис. літрів конфіскованого алкоголю.

Рідина просочилася в землю і потрапила в колодязь, з якого качають питну воду.

На його очищення піде близько місяця, тому воду людям будуть привозити.

Shock after alcohol flows from kitchen taps in Kerala https://t.co/dkzN6xvcWn

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2020