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Факти / Lifestyle

Топ-9 неймовірних коктейлів від відомих барменів

День бармена відзначають щорічно 6 лютого. На честь свята ми зібрали рецепти фірмових коктейлів з горілкою, лікером, ромом і віскі.

Коктейлі на основі горілки

THE ULTIMATE COOLER

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Горілка – 30-40 мл;
  • Сироп із кавуна – 15 мл;
  • Пюре з маракуї – 15 г;
  • Журавлинний сік – доверху.

Приготування: Додайте горілку, сироп із кавуна і пюре з маракуї в коктейль-шейкер з льодом і струшуйте протягом 20 секунд. Процідіть у високу склянку з льодом і залийте журавлинним соком.

ILLUSION

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Куантро – 140 мл;
  • Малібу кокосовий ром – 30 мл;
  • Мідорі Лікер – 30 мл;
  • Горілка – 30 мл;
  • Ананасовий сік – трохи сплеснути.

Приготування: Налийте всі спиртовмісні речовини в шейкер і долийте ананасовий сік.

PARADISE PUNCH

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Горілка – 30-40 мл;
  • Амаретто – 15 мл;
  • Бурбон зі смаком персика – 15 мл;
  • Гренадін – 2 краплі;
  • Лікер Кордіан з лайма – 15 мл;
  • Апельсиновий, ананасовий сік – навпіл.
  • 1 ягода вишні в лікері

Приготування: Наповніть шейкер кубиками льоду. Додайте усі інгредієнти. Струсіть у шейкері та процідіть у хайбол, наповнений кубиками льоду. Прикрасьте ягодами вишні в лікері.

Коктейлі на основі рому

DIRTY BANANA

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Банановий крем – 30 мл;
  • Крім Ді Какао – 30 мл;
  • Ромовий лікер – 30 мл;
  • Морозиво – 2 ложки ванільного;
  • Лід – 6 кубиків.

Келих для коктейлю: Пивний келих. Обсяг: 350-380 мл.

Приготування: Змішайте лід і морозиво в блендері до однорідного стану. Додайте лікери та продовжуйте змішування до однорідного стану. Якщо необхідно, додайте більше морозива для досягнення типової збитої молочної консистенції.

CLASSIC MOJITO

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Білий кубинський ром – 40 мл;
  • Сік лайма – 30 мл;
  • 6 листочків м’яти;
  • 2 чайні ложки тростинного цукру;
  • Содова або газована вода.

Приготування: У келиху коллінз із цукром і соком лайма розім’яти мадлером листочки м’яти. Додати трохи содової і доверху наповнити келих крешем (колотим льодом). Додати ром і долити доверху содову. Акуратно перемішати коктейль барною ложкою, піднімаючи притиснуту м’яту догори. Досипати креш, прикрасити келих гілочкою м’яти і шматочком лайма.

STRAWBERRY DAIQUIRI

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Білий ром – 50 мл;
  • Цукровий сироп – 10 мл;
  • Сік лайма – 20мл;
  • Свіжа полуниця – 2-3 шт.

Приготування: У шейкері трохи розім’яти ягоди полуниці мадлером, додати декілька шматочків льоду й інші інгредієнти. Ретельно збити і відфільтрувати в коктейльну чарку. Прикрасити свіжою полуницею. Для підсилення смаку цукровий сироп можна замінити на полуничний.

Коктейлі на основі віскі

Whiskey Sour

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Бурбон – 50 мл;
  • Лимонний сік – 25 мл;
  • Яєчний білок – 1 шт;
  • Цукровий сироп – 20 мл;
  • Лимонна цедра

Приготування: Влити у шейкер з льодом бурбон, додати білок, вичавити сік з лимона, закінчити цукровим сиропом. Збити. Потім видалити за допомогою стрейнера лід і знову збити.

Читайте: 3 причини пити алкоголь перед сексом

NUTTY IRISHMAN

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Ірландський вершковий лікер – 30 мл;
  • Бейліс – 30 мл;
  • Віскі – 30-40 мл.

Приготування: Налийте віскі, бейліс і Frangelico в старомодний стакан і перемішайте. Чи додавати лід – вирішувати вам.

Penicillin

День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

Інгредієнти:

  • Віскі – 50 мл;
  • Імбирний сироп – 15 мл;
  • Лимон – 1 шт;
  • Імбир – 10 г;
  • Яєчний білок – 1 шт.

Приготування: З лимона попередньо зняти виток цедри для прикрашання. У шейкер влити віскі, сироп, вичавити сік цілого лимона, додати два шматочки імбиру і білок від одного яйця (попередньо відокремити від жовтка). Сильно збовтати все протягом п’яти секунд. Відкрити, додати в шейкер кубики льоду і збити ще раз. У келих для подачі покласти кілька кубиків льоду, через стрейнер процідити коктейль. Прикрасити цедрою лимона.

До слова, Факти ICTV запитали у дієтолога, як же все таки правильно пити алкоголь.

Фото: Pixabay

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