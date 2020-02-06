День бармена: 9 рецептів коктейлів від відомих барменів

День бармена відзначають щорічно 6 лютого. На честь свята ми зібрали рецепти фірмових коктейлів з горілкою, лікером, ромом і віскі.

Коктейлі на основі горілки

THE ULTIMATE COOLER

Інгредієнти:

Горілка – 30-40 мл;

Сироп із кавуна – 15 мл;

Пюре з маракуї – 15 г;

Журавлинний сік – доверху.

Приготування: Додайте горілку, сироп із кавуна і пюре з маракуї в коктейль-шейкер з льодом і струшуйте протягом 20 секунд. Процідіть у високу склянку з льодом і залийте журавлинним соком.

ILLUSION

Інгредієнти:

Куантро – 140 мл;

Малібу кокосовий ром – 30 мл;

Мідорі Лікер – 30 мл;

Горілка – 30 мл;

Ананасовий сік – трохи сплеснути.

Приготування: Налийте всі спиртовмісні речовини в шейкер і долийте ананасовий сік.

PARADISE PUNCH

Інгредієнти:

Горілка – 30-40 мл;

Амаретто – 15 мл;

Бурбон зі смаком персика – 15 мл;

Гренадін – 2 краплі;

Лікер Кордіан з лайма – 15 мл;

Апельсиновий, ананасовий сік – навпіл.

1 ягода вишні в лікері

Приготування: Наповніть шейкер кубиками льоду. Додайте усі інгредієнти. Струсіть у шейкері та процідіть у хайбол, наповнений кубиками льоду. Прикрасьте ягодами вишні в лікері.

Коктейлі на основі рому

DIRTY BANANA

Інгредієнти:

Банановий крем – 30 мл;

Крім Ді Какао – 30 мл;

Ромовий лікер – 30 мл;

Морозиво – 2 ложки ванільного;

Лід – 6 кубиків.

Келих для коктейлю: Пивний келих. Обсяг: 350-380 мл.

Приготування: Змішайте лід і морозиво в блендері до однорідного стану. Додайте лікери та продовжуйте змішування до однорідного стану. Якщо необхідно, додайте більше морозива для досягнення типової збитої молочної консистенції.

CLASSIC MOJITO

Інгредієнти:

Білий кубинський ром – 40 мл;

Сік лайма – 30 мл;

6 листочків м’яти;

2 чайні ложки тростинного цукру;

Содова або газована вода.

Приготування: У келиху коллінз із цукром і соком лайма розім’яти мадлером листочки м’яти. Додати трохи содової і доверху наповнити келих крешем (колотим льодом). Додати ром і долити доверху содову. Акуратно перемішати коктейль барною ложкою, піднімаючи притиснуту м’яту догори. Досипати креш, прикрасити келих гілочкою м’яти і шматочком лайма.

STRAWBERRY DAIQUIRI

Інгредієнти:

Білий ром – 50 мл;

Цукровий сироп – 10 мл;

Сік лайма – 20мл;

Свіжа полуниця – 2-3 шт.

Приготування: У шейкері трохи розім’яти ягоди полуниці мадлером, додати декілька шматочків льоду й інші інгредієнти. Ретельно збити і відфільтрувати в коктейльну чарку. Прикрасити свіжою полуницею. Для підсилення смаку цукровий сироп можна замінити на полуничний.

Коктейлі на основі віскі

Whiskey Sour

Інгредієнти:

Бурбон – 50 мл;

Лимонний сік – 25 мл;

Яєчний білок – 1 шт;

Цукровий сироп – 20 мл;

Лимонна цедра

Приготування: Влити у шейкер з льодом бурбон, додати білок, вичавити сік з лимона, закінчити цукровим сиропом. Збити. Потім видалити за допомогою стрейнера лід і знову збити.

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NUTTY IRISHMAN

Інгредієнти:

Ірландський вершковий лікер – 30 мл;

Бейліс – 30 мл;

Віскі – 30-40 мл.

Приготування: Налийте віскі, бейліс і Frangelico в старомодний стакан і перемішайте. Чи додавати лід – вирішувати вам.

Penicillin

Інгредієнти:

Віскі – 50 мл;

Імбирний сироп – 15 мл;

Лимон – 1 шт;

Імбир – 10 г;

Яєчний білок – 1 шт.

Приготування: З лимона попередньо зняти виток цедри для прикрашання. У шейкер влити віскі, сироп, вичавити сік цілого лимона, додати два шматочки імбиру і білок від одного яйця (попередньо відокремити від жовтка). Сильно збовтати все протягом п’яти секунд. Відкрити, додати в шейкер кубики льоду і збити ще раз. У келих для подачі покласти кілька кубиків льоду, через стрейнер процідити коктейль. Прикрасити цедрою лимона.

До слова, Факти ICTV запитали у дієтолога, як же все таки правильно пити алкоголь.