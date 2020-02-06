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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 6 лютого

6 лютого – Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Цей день покликаний привернути увагу до подібних операцій, які зосереджені в певних країнах Африки і Близького сходу.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день бармена, в який вітають представників цієї професії.

Його прив’язали саме до 6 лютого, оскільки у цей день католики шанують Святого Аманда, який є покровителем виноробів і рестораторів.

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6 лютого іменини відзначають Герасим, Агапій, Ксенія, Денис, Вавило, Вавил, Оксана,Тимофій, Іван, Павло.

Народні прикмети на 6 лютого:

  • якщо за ніч вага хліба знизиться, то ціна на нього впаде;
  • якщо вага хліба за ніч виросла, то і ціна підвищиться;
  • погожий день віщує приємну весну;
  • на небі видно хмари – до гарної погоди.

Що не можна робити 6 лютого:

  • не можна ставити квас, оскільки тоді рік буде неврожайним;
  • не можна розповідати про свої сни;
  • не можна перестилати постіль, оскільки можна захворіти.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят, які відзначають в Україні у 2020 році.

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