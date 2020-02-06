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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 6 лютого, місячний день

6 лютого Місяць перебуває в знаку Рак. Це 13 місячний день.

У цей період вкрай важливо буде відрізняти союзників від недругів, і вирішувати важкі питання, які можуть виникнути в місячний день 6 лютого.

У діловій сфері почнеться сприятливий час. 6 лютого – відмінний день для раптових поїздок і переїздів.

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Астрологи рекомендують дивитися на те, яка сьогодні місячна доба, і правильно керувати часом.

У 13 місячний день будуть також добре вдаватися контакти з начальством. У четвер вас може чекати підвищення.

Що можна робити в 13 місячну добу: ризикувати та проявляти ініціативу.

Що категорично не можна робити 6 лютого: з’ясовувати стосунки та займатися спортом.

Нагадаємо, що Факти ICTV склали  календар свят на лютий 2020.

Фото: Unsplash

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