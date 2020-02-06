Затори у Києві 6 лютого 2020 - КАРТА

6 лютого у Києві незначні затори. Станом на 8 ранку, на деяких вулицях уповільнився рух. Погодні умови не критичні, тому затяжних заторів та аварій уранці не передбачається.
Від метро Дорогожичі до проспекта Степана Бандери стоїть вулиця Олени Теліги. Також проблеми з виїздом з вулиці Богатирської.
Також виникли проблеми на ділянці виїзду з Троєщини, там автомобілі стоять на початку вулиці Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича.
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Також стоїть вулиця Набережно-Хрещатицька та Гаванський міст.
Поки не критична ситуація на проспекті Перемоги. Є невеликий затор біля Міністерства інфраструктури – на перетині з вулицею Чорновола.
Раніше ми писали, що Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.