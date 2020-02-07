Фильмы на День святого Валентина 2020

Список романтичних фільмів до Дня святого Валентина дійсно нескінченний, оскільки безліч картин зняті про любов, а вибрати один досить складно.

Факти ICTV зібрали п’ять найкращих фільмів на День святого Валентина.

Почати спочатку

Легенда американського шоу-бізнесу Ден і скромна співачка Грета, яку кинув зірковий хлопець, випадково зустрічаються в одному з нью-йоркських пабів.

Пісня Грети, яка звучить зі сцени бару, змушує Дена залишити думки про невдалий бізнес і самогубство, на яке він зважився піти. Зустріч двох молодих людей дає новий шанс кожному, щоб почати своє життя так, як вони мріють.

Віднесені вітром

Класика кіно, яку хочеться переглядати знову і знову.

Юна Скарлетт О’хара має все, що забажає. На тлі розмов про неминучу війну дівчина мріє про заміжжя з Ешлі Вілксі – багатим і красивим власником сусідньої плантації. Однак згодом Скарлетт дізнається, що чоловік вибрав іншу жінку, а громадянська війна в США вже ось-ось почнеться.

Щоденник пам’яті

Історія кохання простого сільського хлопця і багатої дівчини, які всупереч незгоди батьків зустрічаються, але з часом Еллі прислухається до старших і кидає хлопця. Ной тим часом встиг побувати на Другій світовій війні, а коли після армії повернувся додому – Еллі вже знайшла собі нареченого.

Після довгої розлуки Еллі зустрічає його і розуміє, що почуття все так само сильні.

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Вічне сяйво чистого розуму

Романтична драма розповідає про зустріч Джоела і Клементини в День святого Валентина. Закохана пара після тривалих відносин розуміє, що через несхожість характерами стосунки далі тривати не можуть.

Маючи можливість видаляти зі своєї пам’яті будь-які спогади, Клементина вирішує забути все, що пов’язувало її з Джоелом. Чоловік спочатку вирішує зробити те ж саме, протепід час стирання пам’яті він вирішує все залишити і завоювати серце Клементини знову.

Ла-ла-ленд

У центрі сюжету – закохані джазовий піаніст Себастьян і актриса-початківець Міа, які проживають в Лос-Анджелесі і мають кожен свою мрію.

Міа мріє про акторство, але поки чергує невдалі проби з роботою в барі, розносячи випивку відвідувачам. Себастьян хоче відкрити свій джазовий клуб, але він на мілині. Його музика не вписується у формат закладів, де йому доводиться працювати. Ці двоє настільки схожі своїми мріями, що не могли не закохатися один в одного. Але що буде з почуттями, якщо вони прийдуть до мети?

Раніше Факти ICTV розповідали, де можна відсвяткувати День святого Валентина у Києві.