Детальний гороскоп на тиждень з 3 до 9 лютого 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З 3 лютого Меркурій – планета мислення та комунікацій, переходить у знак зодіаку Риби, тут має статус вигнання та падіння, тому прояв Меркурія дещо ослаблений, але водночас додає багату уяву, заглибленість у себе, кохання та творчість.

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З 8 лютого Венера, що відповідає за стосунки, а також матеріальні питання, переходить в знак Овна, де вона у статусі вигнання. Ситуація в особистих і ділових взаєминах змінюється, виникає напруга, партнери показують справжнє ставлення один до одного. Однак у цей період можна прояснити всі питання, які вас хвилюють.

Гороскоп для Овнів

Почуття загострюються, а ви стаєте зовні емоційнішими, чутливішими, гостріше реагуєте на те, що відбувається. Те, що в інший час просто не помічаєте або ігноруєте, зараз може викликати бурхливу реакцію відторгнення. Водночас ви легко залучаєте увагу наколишніх. Можете мати особистий вплив на розвиток будь-якої ситуації. Ваша чарівність, бажання співпрацювати та почуття гумору змінять життя на краще.

Гороскоп для Тельців

Вам захочеться усамітнення, секрети можуть розкритися, а романтичні захоплення будуть таємними або вигаданими. Любовні взаємини з минулого, особливо ті, в яких постраждали ви, можуть переміститися в сьогодення. Ви занурюєтеся у власні почуття, світ починаєте сприймати через свої внутрішні відчуття. За необхідності виїзду за кордон, вас буде супроводжувати удача: знайдете для цього і кошти, і можливості. Ймовірне вдале знайомство з іноземцем.

Гороскоп для Близнюків

Отримуєте позитивну оцінку навколишніх, що дозволить отримати певне місце в колективі. Гарний час для того, щоб обмінюватися інформацією, а також здійснювати короткі поїздки. Водночас варто враховувати те, що відбувається зосередження уваги одразу на кількох справах одночасно. Через це можливі запізнення та напруженість з навколишніми. Сильна потреба у змінах та в отриманні нової інформації.

Гороскоп для Раків

В основному позитивні події тижня пов’язані з особистими потребами, почуттями та рідними людьми. У цей час ви намагаєтеся піти від метушні та зовнішнього світу. Добре, якщо це бажання усамітнення збігається з можливістю це зробити. У ці дні ви стаєте чутливішими до тих, кому необхідна підтримка. Важливо, щоб бажання реалізувалося в конкретні дії, а не залишилося на рівні емоцій. Слушна нагода для налагодження стосунків з родичами, коханими та дітьми.

Гороскоп для Левів

Обставини дозволяють розкрити творчі здібності та потенціал, а також набути сили, свободу, кохання та визнання. Посилюється ваша організаторська діяльність, відкриваються всі можливості для прояву себе як особистості. Виникає бажання залучити навколишніх до ваших переживань. Виникають такі ситуації, які допомагають вам розкрити свій внутрішній світ.

Гороскоп для Дів

Ситуації, в які ви потрапляєте, роблять вас неуважними та дратівливими. Для розумової праці цей період несприятливий. Складний час в ділових стосунках: підвищена конфліктність, зіткнення через ідеї та думки, ускладненість у спілкуванні, неможливість висловити свої інтереси. Але якщо ви спробуєте стримати свої емоції, то зможете знайти чимало точок дотику з навколишніми.

Гороскоп для Терезів

Зависокі потреби та мінливий настрій можуть принести шкоду стосункам з партнерами, а також сварки у родині. Можливі спонтанні витрати та непотрібна відповідальність. Особливо складно протікає ділове спілкування з представниками протилежної статі. Відкладіть укладання угод і договорів, підписання важливих паперів, залагоджування юридичних питань. Ви не відчуваєте впевненості в собі, але саме в цей період стаєте особливо привабливими для протилежної статі.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваша творча та фізична активність принесуть бажані результати. Хороший період для ділових переговорів, роботи з документами, підписання угод, участі в конференціях, виступів і впливу на навколишніх. Інтелект, хороша пам’ять, інтуїція та комерційна хватка допоможуть вам вирішити виробничі та ділові проблеми. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства.

Гороскоп для Стрільців

Відчуваєте радість і впевненість у собі, симпатію та потяг до навколишнього світу та знаходите в будь-яких ситуаціях найкращі сторони. Хороший період для дружнього спілкування, кохання та сімейного життя. Громадська активність, взаємодія з співробітниками та керівництвом сприяють вирішенню найбільш хвилюючих вас питань. За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності вам багато вдасться реалізувати.

Гороскоп для Козерогів

Виникає необхідність отримання знань у своїй професійній діяльності. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення та вдосконалення, оптимально організувати роботу колективу. Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами додасть клопотів і переживаннь, але завершиться вдало.

Гороскоп для Водоліїв

Сприятливий час для вирішення особистих справ, просування проектів, задоволення своїх потреб та інтересів. На перше місце виходять особисті фінанси, дружба та цінності. Громадські або культурні події, а також товари і послуги для поліпшення зовнішності та обстановки у вашому помешканні зажадають грошових витрат. У тій чи іншій формі виникне питання про матеріальні цінності та соціальний статус. Вдалі можливості пов’язані з спільними підприємствам, продажами та купівлею.

Гороскоп для Риб

Вдалі поїздки, відрядження та подорожі. З’являються нові ділові зв’язки, інтелект, кмітливість і заповзятливість на висоті. Ви легко вступаєте в контакт, отримуєте важливу інформацію, що стосується особисто вас. Ви прагнете до нових знань, адже хочеться щось змінити у своєму житті. Демонструйте іншим свої знання – це призведе до нових знайомств. Зростає розсудливість і практичність, у вас виходить практично будь-яку ситуацію обертати на свою користь.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.