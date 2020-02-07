Масляна 2020 – коли святкують в Україні

Початок Масляної 2020 припадає на понеділок 24 лютого, а закінчуються святкування 1 березня. Це стародавнє слов’янське свято, яке присвячене кінцю зими і весняному пробудженню природи.

Щороку її святкують у різний час. Дата Масляної залежить від Великодня, який цьогоріч святкуватимуть 19 квітня.

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Головна традиція Масляної – випікання млинців, які символізують сонце. Крім того, печуть оладки, пироги, сирники, пампушки і булочки.

Ще одним обов’язковим атрибутом свята є опудало. Вважається, що спалюючи його в останній день святкового тижня, люди проганяють зиму.

Оскільки Масляну святкують тиждень, то кожен день має свою назву:

понеділок – зустріч;

вівторок – загравання;

середа – ласунка;

четвер – розгуляй;

п’ятниця – тещині вечірки;

субота – посиденьки зовиці;

неділя – Велика Прощена неділя.

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