День ангела Віталія святкують 7 лютого. Він був встановлений на честь святого мученика Віталія Римлянина. Привітання з іменинами підготували Факти ICTV.
В День Ангела Віталію я хочу побажати:
Щоб у житті твоїм було побільше свята,
Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,
Щоб вдача і здоров’я були усе життя.
Хай Святий Віталій піклується про Тебе,
Завжди оберігає й дивиться із неба.
***
Хай у день твого святого,
Ангел сил надасть до всього,
Щоб життя вирувало у міру,
Щоб завжди вистачало тобі віри,
Щастя від сьогодні і надалі,
Зичим ми тобі, Віталій,
Хапай удачу без вагання!
Приймай же наші привітання!
***
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Віталій, в День ангела бажаю тобі хорошого настрою навіть в найпохмурішу погоду, ніколи не розлучатися з оптимізмом і впевнено втілювати в життя всі плани, навіть найекстремальніші. Пам’ятай про те, що твої друзі завжди підтримають у важку хвилину і з радістю відзначать будь-який твій успіх.
***
Віталій, вітаю з Днем ангела! Бажаю максимально щасливого і заможного життя. Хай доля шле більше хороших людей. Нехай здоров’я ніколи не турбує, а близькі повідомляють тільки приємні новини.
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
Які ще свята відзначають українці, дивіться у календарі на лютий.