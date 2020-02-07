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Факти / Lifestyle

Найкращі привітання з днем ангела Віталія у віршах і прозі

День ангела Віталія святкують 7 лютого. Він був встановлений на честь святого мученика Віталія Римлянина. Привітання з іменинами підготували Факти ICTV.

В День Ангела Віталію я хочу побажати:
Щоб у житті твоїм було побільше свята,
Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,
Щоб вдача і здоров’я були усе життя.
Хай Святий Віталій піклується про Тебе,
Завжди оберігає й дивиться із неба.

***

Хай у день твого святого,
Ангел сил надасть до всього,
Щоб життя вирувало у міру,
Щоб завжди вистачало тобі віри,
Щастя від сьогодні і надалі,
Зичим ми тобі, Віталій,
Хапай удачу без вагання!
Приймай же наші привітання!

***

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Віталій, в День ангела бажаю тобі хорошого настрою навіть в найпохмурішу погоду, ніколи не розлучатися з оптимізмом і впевнено втілювати в життя всі плани, навіть найекстремальніші. Пам’ятай про те, що твої друзі завжди підтримають у важку хвилину і з радістю відзначать будь-який твій успіх.

***

Віталій, вітаю з Днем ангела! Бажаю максимально щасливого і заможного життя. Хай доля шле більше хороших людей. Нехай здоров’я ніколи не турбує, а близькі повідомляють тільки приємні новини.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.

Які ще свята відзначають українці, дивіться у календарі на лютий.

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