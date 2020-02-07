День ангела Віталія святкують 7 лютого. Він був встановлений на честь святого мученика Віталія Римлянина. Привітання з іменинами підготували Факти ICTV.

В День Ангела Віталію я хочу побажати:

Щоб у житті твоїм було побільше свята,

Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,

Щоб вдача і здоров’я були усе життя.

Хай Святий Віталій піклується про Тебе,

Завжди оберігає й дивиться із неба.

***

Хай у день твого святого,

Ангел сил надасть до всього,

Щоб життя вирувало у міру,

Щоб завжди вистачало тобі віри,

Щастя від сьогодні і надалі,

Зичим ми тобі, Віталій,

Хапай удачу без вагання!

Приймай же наші привітання!

***

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Віталій, в День ангела бажаю тобі хорошого настрою навіть в найпохмурішу погоду, ніколи не розлучатися з оптимізмом і впевнено втілювати в життя всі плани, навіть найекстремальніші. Пам’ятай про те, що твої друзі завжди підтримають у важку хвилину і з радістю відзначать будь-який твій успіх.

***

Віталій, вітаю з Днем ангела! Бажаю максимально щасливого і заможного життя. Хай доля шле більше хороших людей. Нехай здоров’я ніколи не турбує, а близькі повідомляють тільки приємні новини.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

Які ще свята відзначають українці, дивіться у календарі на лютий.