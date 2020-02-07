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Погода в Україні на 7 лютого (КАРТА)

У п’ятницю, 7 лютого, в Україні прогнозують сніг на сході, півдні та південному заході.

Вітер переважатиме північний – до 7-12 м/с.

У західних областях вночі -5 -8, а вдень – від 0 до -4.

На сході вночі -7 -10, вдень – від -2 до -5.

У північних регіонах вночі -6 -10, вдень -2 -5.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

На півдні вночі -2 -7, вдень – від -1 до -3.

У центральних областях синоптики прогнозують вночі -6 -10, вдень -2 -4.

У Києві сьогодні вночі до -8, а вдень 2-4 нижче нуля.

Погода на 7 лютого 2020

Нагадаємо, 6 лютого через сильний вітер та снігопади без світла залишилися 600 населених пунктів у 13 областях України.

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