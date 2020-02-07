PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

“Собака Доктора Зло” з піднятою бровою стала зіркою мережі

Чихуахуа з Бангкока набирає популярність у мережі завдяки своїй схожості з лиходієм із голлівудського кіно Доктором Зло.

Особливість собаки – його помітна темно-чорна піднята “брова” над правим оком.

Одна з перших фотографій Лакі, опублікованих у Facebook, отримала більше 11 тис. лайків і більше 600 коментарів.

Читайте: У США собака “викрала” авто і півгодини дріфтила біля будинку

Собаку також порівнювали не тільки з Доктором Зло, але і з лиходіями з фільмів про Джеймса Бонда.

Нагадаємо, собака-голкіпер врятував ворота, “відбивши” пенальті.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка