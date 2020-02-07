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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 7 лютого

7 лютого – День святителя Григорія Богослова, що жив у III столітті та був одним із прабатьків християнства. Також Григорія називали вселенським учителем, бо мав дар проникати думкою в найглибші таємниці віри та роз’яснювати її істини ясно і дуже точно.

У народі його називали Григорієм-Зимовказником, бо саме за погодою 7 лютого передбачали, якою буде зима наступного року.

Також у Григор’єв день треба робити добрі справи – але потайки, щоб ніхто не знав. Тоді вони обов’язково зарахуються людині і повернуться сторицею.

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А ще вважається, якщо жінці 7 лютого подарувати квіти – це до щастя.

Іменини сьогодні у Анатолія, Бориса, Віталія, Володимира, Григорія, Дмитра, Мойсея, Олександра, Фелікса та Петра.

Прикмети на 7 лютого:

  • Сніг випав на Григорія – наступна зима прийде нескоро.
  • Сильний снігопад – до ранньої осені.
  • Синиці весело щебечуть – до сильних морозів.
  • Яка погода до обіду 7 лютого, таким буде грудень, а також січень наступного року.
  • За погодою після обіду прогнозували, яким буде лютий наступного року.

Що не можна робити 7 лютого:

  • Обрізати нігті, стригти волосся і плюватися.
  • Виходити з дому без особливої потреби.
  • Не можна важко працювати.

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