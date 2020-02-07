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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 7 лютого, місячний день

7 лютого Місяць перебуває в знаку Рак. Це 14 місячний день.

У цей період рекомендується бути обережним з серйозними справами і займатися домашніми турботами, які можуть з’явитися в місячний день 7 лютого.

У людей в цей день поліпшується самопочуття і підвищується настрій. 7 лютого добре планувати подорож.

Читайте: Календар магнітних бур у лютому 2020

Астрологи рекомендують дочекатися більш сприятливого періоду для вирішення важливих питань.

У 14 місячний день буде підвищена емоційність і вразливість.

Що можна робити в 14 місячну добу: планувати відпустку.

Що категорично не можна робити 7 лютого: займатися серйозними питаннями і сваритися.

Факти ICTV також склали  календар свят на лютий 2020.

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