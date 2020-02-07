Погода в Україні на 2020 рік буде досить теплою. Весна прийде за календарем, але в другому місяці будуть невеликі заморозки. Також прохолодно буде перед Великоднем.

У травні в Україну прийде літнє тепло.

Прогноз погоди на березень

У березні в Україні очікуються опади, які можуть переростати у сильні. У першій половині будуть спостерігатися температурні гойдалки, а в другій половині – істотно потеплішає.

Прогноз погоди на квітень

Початок місяця буде прохолодним, можливі навіть невеликі заморозки і опади, але з часом температура буде підвищуватися. В середині місяця стане тепліше, але на Великдень буде вітряно. Опадів практично не очікується.

Прогноз погоди на травень

Травень почнеться з невеликих опадів, але температура повітря зростатиме. Майже літнє тепло триватиме практично до середини місяця, а потім підуть дощі. Кінець місяця буде теплим, але іноді дощовим.

В останні дні травня можливе зниження температури і сильні дощі.

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Прогноз погоди на червень

Літо почнеться зі спеки, а до середини першої декади температура трохи знизиться, прогнозуються короткочасні дощі. У середині червня очікуються дощі зі шквалами і градом. В кінці місяця буде тепло, але не жарко.

Прогноз погоди на липень

Початок липня порадує справжнім літнім теплом. В середині місяця можливі невеликі опади, але не затяжні. У перші дні останньої декади місяця очікується незначне зниження температури і дощі. Після цього очікується справжня літня погода.

Прогноз погоди на серпень

Перша декада місяця буде помірно теплою, є ймовірність короткочасних дощів. У середині серпня також можливі невеликі короткочасні дощі. В середині останньої декади серпня температура почне опускатися, але опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на вересень

Вересень принесе помірне тепло вдень і прохолодні ночі. Після цього буде помітно тепліше до самого кінця місяця.

Прогноз погоди на жовтень

У перші дні збережеться тепла погода, але потім температура знизиться. Триватиме похолодання пару днів, після чого знову потеплішає. Друга декада буде холодніше, з невеликими дощами. В останні десять днів місяця можливе сильне зниження температури і заморозки.

Прогноз погоди на листопад

Листопад зустріне Україну дощем, а потім почнеться бабине літо. До середини місяця погода знову зіпсується, прийдуть дощі з переходом в сніг. Під кінець місяця температура знизиться, вночі і зрідка вдень можливі заморозки.

Прогноз погоди на грудень

Перші дні грудня будуть прохолодними, після чого температура підвищиться. Під кінець першої, на початку другої декади слід очікувати зниження температури. В середині місяця потеплішає, а вже 19 грудня можливе зниження температури. Завершення грудня буде нетиповим – очікується друге бабине літо.

До слова, за прогнозами світових вчених, вже через 50 років Київ перебуватиме в субтропіках, а середня температура найхолоднішого місяця буде всього п’ять градусів морозу.

Джерело: Полісся