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Погода в Україні на 8 лютого (КАРТА)

Погода в Україні 8 лютого буде хмарною та холодною. Синоптики попереджають про ймовірні опади.

Температура повітря на заході країни становитиме від -1° до 2° вдень і до -9° уночі.

У центральних і північних областях також передбачається морозна погода з вітром.

На сході країни температура вдень коливатиметься від -4° до -6°, а вночі до – 13°.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

Сонячна погода буде у південних областях. Температура вдень становитиме від 0° до -6°, вночі до -10°.

У Києві 8 лютого очікується хмарна погода з денною темрепатурою від 0° до -2°.

Погода в Україні на сьогодні, 8 лютого 2020

Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні зникне зима.

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