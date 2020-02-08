8 лютого шанували пам’ять святого Федора Студита – грецького громадського діяча і ченця, якого згодом церковнослужителі зарахували до лику святих.

Вважалося, що сьогодні покійні тужать за своїм рідним і ходять по землі. Аби заспокоїти їх, потрібно Щоб насипати на могилу золи і сказати:

– Не ходіть по двору, душі сирітські! А підіть на західну сторону, там вам вічне радування.

Також сьогодні прийнято молитися Феодору про зцілення від грудних хвороб і від болю в шлунку.

Іменини сьогодні святкують Аркадій, Давид, Іван, Йосип, Марія, Петро, ​​Семен (Симеон) та Федір.

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Прикмети на 8 лютого:

Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане рано.

Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей саме 8 лютого потрібно повісити пучок горобини або кропиви. Вважали, що ці рослини відлякують злих духів.

Гадали 8 лютого на погоду.

Розсипали жменьку гороху на блюдце і слухали: якщо він дзвінко вдарився об блюдце, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то, за прикметою, можна очікувати снігопаду.

Що не можна робити 8 лютого:

Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.

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