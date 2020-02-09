День стоматолога – професійне свято стоматолога прийнято пов’язувати зі святою Аполлонією.

9 лютого 249 року Аполлонія в ході тортур попросила її розв’язати нібито для того, щоб стати на коліна, однак сама кинулася у вогонь. Після такого вчинку з’явилася легенда, що згадка імені Аполлонії і молитва їй може допомогти від сильного зубного болю. У 300 році її канонізували як святу мученицю.

Попри те, що свято неофіційне, в Україні його відзначають вже майже три десятки років – з 1993 року.

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Факти ICTV пропонують долучитися до свята і написати близьким і знайомим СМС-привітання з День стоматолога.

* * *

З міжнародним днем стоматолога,

Вас сьогодні весь світ вітає.

І здоров’я і щастя величезного,

Благополуччя вам бажає.

Людям посмішки прекрасні даруєте,

Спеціаліст ви просто від Бога.

Нехай усипана трояндами червоними,

На шляху до радості буде дорога!

* * *

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у вашій професії,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Благополуччя вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

* * *

Стоматологам сьогодні

Ми бажаємо відпочити

І рукою без жалю

На проблеми всі махнути.

Білозубою посмішкою

Нехай зустрічає вас удача,

Міцних нервів і терпіння

Нехай вона несе на додачу.

* * *

З днем стоматолога вас я привітаю

І з посмішкою скажу, не приховаю,

Краще доктора в світі не знаю,

Обійди хоч всі землі, до краю!

Адже ви даруєте людям здоров’я,

Щоб посмішки сяяли завжди,

Щоб зуби всі були в порядку,

Щоб про біль забути назавжди!

Побажаю сьогодні удачі,

Майстерності, віртуозності враз.

Щоб вирішувалися легко все завдання,

Щоб цінували чемно вас!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.