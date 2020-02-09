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Факти / Lifestyle

День стоматолога 2020: найкращі привітання та історія свята

День стоматолога – професійне свято стоматолога прийнято пов’язувати зі святою Аполлонією.

9 лютого 249 року Аполлонія в ході тортур попросила її розв’язати нібито для того, щоб стати на коліна, однак сама кинулася у вогонь. Після такого вчинку з’явилася легенда, що згадка імені Аполлонії і молитва їй може допомогти від сильного зубного болю. У 300 році її канонізували як святу мученицю.

Попри те, що свято неофіційне, в Україні його відзначають вже майже три десятки років – з 1993 року.

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Факти ICTV пропонують долучитися до свята і написати близьким і знайомим СМС-привітання з День стоматолога.

* * *

З міжнародним днем стоматолога,

Вас сьогодні весь світ вітає.

І здоров’я і щастя величезного,

Благополуччя вам бажає.

Людям посмішки прекрасні даруєте,

Спеціаліст ви просто від Бога.

Нехай усипана трояндами червоними,

На шляху до радості буде дорога!

* * *

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у вашій професії,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Благополуччя вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

* * *

Стоматологам сьогодні

Ми бажаємо відпочити

І рукою без жалю

На проблеми всі махнути.

Білозубою посмішкою

Нехай зустрічає вас удача,

Міцних нервів і терпіння

Нехай вона несе на додачу.

* * *

З днем стоматолога вас я привітаю

І з посмішкою скажу, не приховаю,

Краще доктора в світі не знаю,

Обійди хоч всі землі, до краю!

Адже ви даруєте людям здоров’я,

Щоб посмішки сяяли завжди,

Щоб зуби всі були в порядку,

Щоб про біль забути назавжди!

Побажаю сьогодні удачі,

Майстерності, віртуозності враз.

Щоб вирішувалися легко все завдання,

Щоб цінували чемно вас!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

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