Детальний гороскоп на тиждень з 10 до 16 лютого 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

16 лютого Марс входить у знак Козерога, а це сприяє активності, цілеспрямованій діяльності, підвищенню працездатності.

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Рух Меркурія у знаку Риб дає схильність до недовіри, що може спричинити агресію, зіпсувати взаємини та поточні справи. Якщо немає можливості активно проявити себе в соціумі, то люди самі собі створюють проблеми, але потім знаходять способи їх вирішення.

Гороскоп для Овнів

У цей період у вас буде можливість отримати фінансову компенсацію за свою роботу. Також можете усвідомити, як змінити життя: рід діяльності, роботу, як знайти комфорт. Велике значення мають стосунки з навколишніми. З’явиться бажання бути в компанії та зайнятися особистим життям. Крім того, завдяки давнім друзям та деяким ситуаціям вийде знайти переваги в суспільстві та нових знайомих.

Гороскоп для Тельців

У цей час будьте обачні у своїх висловлюваннях, аби не порушити добродушні стосунки з навколишніми. На вас значний вплив мають люди, яких бачите щодня (друзі, однодумці, сусіди). Також з’явиться бажання взяти участь в роботі різних спільнот. Гарний час для зборів, асоціацій і виступів. Колеги та партнери нададуть вам потрібну інформацію, що сприятиме підвищенню продуктивності.

Гороскоп для Близнюків

Ваша роль дуже важлива в житті навколишніх. Люди, які розраховують на вас, спочатку вимагають до себе уваги, але в результаті, через деякий час, допоможуть знайти гармонію, відкриють додаткові можливості для співпраці. Ваше соціальне життя може сприяти романтичним захопленням. Деякі з ваших найзаповітніших бажань можуть здійснитися. З друзями встановлюються теплі стосунки, можливе ділове партнерство.

Гороскоп для Раків

Краще розуміння та перспективи подарують обставини, які підштовхнуть вас до того, щоб вийти за рамки звичного оточення. Участь у колективній діяльності буде винагороджено. Слушна нагода для подорожей, підвищення кваліфікації, вивчення або застосування іноземних мов, видавничого бізнесу, реклами. У колі вашого спілкування можуть виникати люди з інших країн, може прийти звістка від родичів з-за кордону, посилюються контакти з іноземними діловими партнерами.

Гороскоп для Левів

Можливе романтичне захоплення або спільне підприємство в іншій країні, з представниками іноземної культури та традицій. У цей час можуть виникнути ситуації непорозуміння, приховування інформації, яка важлива для вас. Варто докласти зусиль для вирішення спільних проблем. Здоров’я або робота кого-небудь з батьків, у багатьох питаннях, залежить від вас. У цей період дуже важливо зміцнити взаємини з родичами з боку другої половинки.

Гороскоп для Дів

Хороший період для кропітких і рутинних робіт. Це час отримувати нагороди за заслужену працю. Зможете навести лад у багатьох справах і питаннях, зокрема сприятливий час для того, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Важливим та актуальним завданням є планування кар’єри. Краще відмовитися від більшості контактів у цей період, бо ви схильні конфліктувати через дрібниці.

Гороскоп для Терезів

З’являється можливість знайти нових партнерів, ви здатні відповідати очікуванням або вимогам громадськості. Гарний час, щоб налагодити стосунки з друзями, рідними і знайомими. Від вас вимагається рішучість, упевненість в ухваленні рішень. За всяку ціну уникайте сварок і конфліктів, займіться своїми взаєминами, подумайте про людей, з якими ви перебуваєте в тісному контакті. Зможете розібратися з ким далі продовжувати взаємовідносини, а кого можна виключити зі свого кола спілкування.

Гороскоп для Скорпіонів

Постарайтеся стримувати себе та не конфліктувати, бо ви стурбовані, а атмосфера напружена. Так, зможете знайти правильний шлях. Позбудетеся від різних стресових ситуацій і візьмете на себе відповідальність. Цей час сприятливий для вирішення питань з податковими службами, державними органами, представниками влади. Характерна ґрунтовність для всіх видів діяльності. У такий період буде підвищений інтерес до різних таємниць, містики та заборон.

Гороскоп для Стрільців

У цей період обставини сприяють гонитві за задоволеннями: відпусткою, світськими подіями, захопленнями та ризикованими авантюрами. У цей час складаються хороші стосунки з дітьми, зв’язок з романтичним партнером зміцнюється, з’являються нові знайомства. Розвиток уяви та творчі прагнення можуть зробити цей період успішним для втілення ваших задумів – або поодинці, або разом з партнером. Можливі подарунки, премія або інші грошові винагороди, які ви заслужили.

Гороскоп для Козерогів

Особисті стосунки вимагають підвищеної уваги, в сім’ї напружена обстановка. Командний тон, відсутність компромісу – можуть зіпсувати особисті та сімейні взаємини, а також позначитися негативно на вашому авторитеті у дітей. Ви схильні незаслужено вимагати до себе підвищеної уваги та захоплення, а також порушувати соціальні заборони та стандарти. Обіцянки щодо реалізації планів краще відкласти. Невиконання обіцянок впливає на вашу популярність і ставлення керівництва.

Гороскоп для Водоліїв

Доходи та матеріальні блага виходять на перше місце, а також приносять багато хвилювання, виникає необхідність витрат. Крім того, можна втратити одне з джерел заробітку. Обставини можуть заплутати вас або позбавити можливості визначити, що у вашому житті головне, а що – другорядне. У цей період прийде розуміння того, що є речі важливіші за гроші. До позитивних можливостей відноситься ваше усвідомлення фінансових ризиків, а також прагнення уникати людей і ситуацій, здатних викликати ці неприємності.

Гороскоп для Риб

На перше місце вийдуть особисті фінанси та цінності. Увага з боку протилежної статі викличе підвищення самооцінки. Також може стати питання про соціальний статус. Якщо виникають конфлікти через розбіжності з фінансових питань, вам доведеться взяти на себе роль миротворця. Вдалі можливості пов’язані з появою спільних підприємств, питаннями купівлі-продажу. Ймовірний додатковий заробіток або премія.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.