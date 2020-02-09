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Факти / Lifestyle

П’ять палуб і басейн: Гейтс придбав екологічну супер’яхту за $645 млн

Друга найбагатша людина в світі Білл Гейтс замовив собі футуристичну суперяхту Aqua, яка повністю працює на рідкому водні – це означає, що її єдиним викидом є вода.

Білл Гейтс заплатив за придбання яхти, представленої на яхт-шоу в Монако в минулому році, $645 млн.

Лайнер довжиною понад 100 метрів складається з п’яти палуб на 14 гостей і 31 члена екіпажу.

На яхті є тренажерна зала, студія для йоги, салон краси, масажний кабінет і каскадний басейн на задній палубі.

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Відомо, що Гейтс регулярно відпочиває на борту суперяхт і зазвичай орендує їх. Aqua стане першою яхтою, яку мільярдер собі придбав.

Нагадаємо, Гейтс виділив $5 млн на боротьбу проти коронавірусу, який продовжує поширюватися в Китаї.

Фото: Sinot

Джерело: Daily Mail

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