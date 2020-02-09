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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 9 лютого (КАРТА)

Погода в Україні 9 лютого буде хмарною. Синоптики попереджають про сильний мороз вночі. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях температура вночі сягатиме -17°С.

Температура повітря на заході країни складе від 2° до 5°С вдень і до -6°С вночі.

У центральних і північних областях плюсова температура вдень і до -13°С вночі.

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Холодна погода буде в південних областях. Температура вдень від 1° до -1°С, вночі до -13°С.

У Києві 9 лютого очікується хмарна погода з денною температурою від 0° до 2°С.

Погода в Україні на сьогодні, 9 лютого 2020

Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні зникне зима.

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