Погода в Україні на сьогодні, 9 лютого 2020

Погода в Україні 9 лютого буде хмарною. Синоптики попереджають про сильний мороз вночі. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях температура вночі сягатиме -17°С.
Температура повітря на заході країни складе від 2° до 5°С вдень і до -6°С вночі.
У центральних і північних областях плюсова температура вдень і до -13°С вночі.
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Холодна погода буде в південних областях. Температура вдень від 1° до -1°С, вночі до -13°С.
У Києві 9 лютого очікується хмарна погода з денною температурою від 0° до 2°С.
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