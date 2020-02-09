9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога. Дата святкування обрана не випадково. Свято відзначається в день шанування святої Аполлонії Олександрійської, яка, піддавшись тортурам язичників, відмовилася відректися від християнства.

Жінка витримала всі муки, і, коли 9 лютого 249 року їй пригрозили стратою на вже розпаленому багатті, якщо вона не виконає вимоги, вона стрибнула у вогонь і згоріла.

Атрибутами святої стали зуби або щипці. З тих пір існує повір’я, що, якщо вимовити “Santa Apollonia”, то зубний біль відступить.

Також 9 лютого віруючі православні згадують перенесення святих мощей Іоанна Златоуста з Коман в Константинополь в 438 році.

Раніше в цей день молилися Іоанну про освіту розуму і просили допомоги. Люди уважно ставилися до домашнього вогнища, наприклад, піч топили особливим чином. Все це обіцяло хороший достаток.

Іменини сьогодні відзначають Дмитро, Петро та Іван.

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Прикмети на 9 лютого:

Якщо хмари пливли проти вітру, значить, варто чекати снігу.

Після хуртовини звертали увагу на замети: якщо верхівка замету була закругленою, то чекали хорошого врожаю.

Що не можна робити 9 лютого:

Дарувати і отримувати подарунки.

Мити голову.

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