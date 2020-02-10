День святого Валентина – одне із улюблених свят багатьох закоханих. У цей день багато пар проводять час разом і дарують один одному подарунки.

Факти ICTV придумали п’ять оригінальних способів відзначити День святого Валентина.

SPA-процедури для двох

У День святого Валентина 2020 можна також відпочити зі своєю другою половинкою і тілом, і душею. Багато SPA-комплексів пропонують безліч романтичних процедур, які залишать незабутні враження.

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Майстер-клас чи тренінг

Для тих, хто не звик витрачати свій час даремно, є варіант відзначити День закоханих зі своєю другою половинкою навчаючись. Ви можете сходити разом на уроки гри на барабанах, гончарної майстерності, пісочної анімації або навіть на майстер-клас з приготування суші.

Подорож

Цього року День святого Валентина припадає на п’ятницю, тому влаштувати вікенд у Празі чи Відні буде ідеальним рішенням. Не менш романтичними будуть подорожі і в інші міста, але все залежить від того, наскільки швидко ви хочете опинитися в пункті призначення.

Приготувати разом вечерю

Придумати, що приготувати, купити продукти, влаштувати готування, накрити гарно на стіл. Це не обов’язково повинна робити одна людина – адже свято для двох.

Романтичним моментом буде все це зробити разом, а потім насолодитися своїм витвором кулінарного мистецтва, переглядаючи цікавий фільм. Звичайно, можна і поспілкуватися, але під час готування у вас знайдеться час на це.

З друзями

Якщо у вас є друзі, які не знають, як провести День закоханих, можна сходити на подвійне побачення. Яким воно буде – вирішувати вам.

Можна піти в квест-кімнату, на каток, в кінотеатр або повечеряти в ресторані.

До слова, для того, щоб виглядати в День святого Валентина бездоганно, необхідно заздалегідь продумати всі деталі образу, і особливо – який манікюр зробити на День святого Валентина.