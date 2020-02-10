Католицький Великдень 2020 року - ДАТА

Католицький Великдень у 2020 році святкують 12 квітня.

Світле церковне свято відзначають у багатьох країнах, однак водночас у різних конфесій дати можуть відрізнятися. Чому так? Вся справа в тому, що православні та католики використовують різні церковні календарі: юліанський і григоріанський. З огляду на це, дати православного та католицького Великдня можуть відрізнятися один від одного на один або два тижні.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Це перехідне свято. Однак його дати залежать ще й від того, якого числа буде Трійця 2020. Також впливає Великдень на Великий піст 2020 року, який починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього.

Раніше Факти ICTV писали, що християни східного обряду святкують Великдень 19 квітня. Цим святом закінчується Великий піст, який триває 48 днів. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа, який загинув, аби врятувати людство від великих бід.