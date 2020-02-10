Манікюр на День святого Валентина 2020

День святого Валентина – одне з улюблених свят для багатьох дівчат.

Практично кожна прагне виглядати на побаченні з хлопцем ідеально та заздалегідь продумує всі деталі образу: зачіска, макіяж і особливо – який манікюр зробити на День святого Валентина.

Найпопулярніші ідеї манікюру в День святого Валентина – відтінки червоного, рожевого, персикового, білого зі всіялякими дизайнами.

Залежно від того, яким кольорам ви віддаєте перевагу – проявіть фантазію і дозвольте собі трохи яскравих акцентів.

У День святого Валентина 2020 ви повинні бути особливою, серед наймодніших дизайнів нігтів – френч з сердцями, крапки різних розмірів, лунки, блискітки та геометрія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр, гель-лак, IBX Харьков (@wow.nails.kh) 31 Янв 2019 в 9:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАК КАЛИНИНГРАД (@nastya38nails) 31 Окт 2018 в 4:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР/ГЕЛЬЛАК/МАГНИТОГОРСК (@dina__fed) 8 Сен 2019 в 9:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наращивание ногтей Речица (@makarova___kristina) 29 Янв 2020 в 9:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия красоты Milky (@milky_club) 5 Янв 2020 в 1:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУРСЫ МАНИКЮРА°одесса°МАНИКЮР (@kyssa_nails) 28 Сен 2018 в 3:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНІКЮР▪️ПЕДИКЮР▪️ЛУЦЬК (@andriychuk.nails) 21 Янв 2020 в 12:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 13 Ноя 2019 в 10:57 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Минск (@dashka_vls) 22 Янв 2020 в 3:41 PST

Раніше Факти ICTV писали, який манікюр буде модним взимку.