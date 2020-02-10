Місячний календар стрижок на лютий 2020 містить чимало цікавих порад. Цього місяця буде багато днів, коли зміна стилю піде на користь.

Щоб волосся було доглянутим та гарно росло, Факти ICTV склали календар стрижок на лютий 2020 за днями.

Місячний астропрогноз на 1 лютого

День сміливо можна вибирати для стрижки волосся. Це захистить вас від надмірної втоми.

Місячний астропрогноз на 2 лютого

Несприятливий для стрижки день. Сьогодні корисно буде часто розчісувати волосся. Фарбування (за умови, що це природні засоби) – теж хороша ідея.

Місячний астропрогноз на 3 лютого

Сприятливий день для сміливих стрижок. Фарбування може гарно вплинути на стосунки із робочим колективом. Підрізання кінчиків створить своєрідний бар’єр між вами та негативними емоціями навколо.

Місячний астропрогноз на 4 лютого

Ще один сприятливий день для стрижок. Фарбуватись варто натуральними засобами.

Місячний астропрогноз на 5 лютого

Цей день також вдалий для зміни зачіски. Зміна кольору, як і стрижка, може поліпшити ваше фінансове становище.

Місячний астропрогноз на 6 лютого

Цього дня стрижка або фарбування теж підуть вам на користь. Творчі маніпуляції з волоссям можуть покращити інтуїцію.

Місячний астропрогноз на 7 лютого

У цей день краще уникнути стрижок та фарбувань волосся. Це може погіршити самопочуття і навіть спричинити депресію.

Місячний астропрогноз на 8 лютого

Категорично не рекомендується стригтись у цей день, неважливо, чи це стрижка довгого волосся, чи просто підрівнювання кінчиків. Це ж саме стосується і фарбування.

Місячний астропрогноз на 9 лютого

Цей день теж не вважається сприятливим. Фарбувати волосся можна, але тільки у більш темний відтінок та природними засобами.

Місячний астропрогноз на 10 лютого

Сприятливий для стрижки день. Після змін у зовнішності відбудуться позитивні зміни у житті.

Місячний астропрогноз на 11 лютого

Також сприятливий для стрижок день. Цього дня сповільнюється швидкість росту волосся. Стрижка або фарбування поліпшить загальне самопочуття.

Місячний астропрогноз на 12 лютого

Цього дня не варто робити з волоссям нічого кардинального. Це може порушити звичний стан справ та навіть спровокувати проблеми зі здоров’ям.

Місячний астропрогноз на 13 лютого

День, сприятливий для стрижок. Цього дня зміна стилю гарно вплине на загальне самопочуття та емоційний стан.

Місячний астропрогноз на 14 лютого

День сприяє фарбуванню волосся, також корисно буде підрівняти кінчики. Це позитивно вплине на самопочуття та підніме настрій.

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Місячний астропрогноз на 15 лютого

Якщо зробити стрижку або пофарбуватись у цей день – ваша роль та авторитет серед колег і родини тільки зросте. Також може покращитись загальний стан здоров’я.

Місячний астропрогноз на 16 лютого

У цей день не варто робити жодних змін у зовнішності. Новий колір волосся може стати причиною виникнення проблем та конфліктів.

Місячний астропрогноз на 17 лютого

Цей день відносять до сприятливих для фарбування та стрижок. Відріжте посічені кінчики – це подарує вам потужний заряд активності та позитивних емоцій.

Місячний астропрогноз на 18 лютого

Ця доба не можна вносити в сприятливі для стрижки волосся дні. Подібна маніпуляція не кращим чином позначиться на вашому емоційному стані.

Місячний астропрогноз на 19 лютого

Не рекомендується стригти волосся у цей день. Сьогодні це може спричинити погіршення стосунків з навколишніми.

Місячний астропрогноз на 20 лютого

Сприятливий день для зміни кольору волосся або стрижки. Це може допомогти справити відмінне враження на ваше оточення.

Місячний астропрогноз на 21 лютого

Цей день вважають нейтральним. Незалежно від того, робите ви стрижку чи ні – у житті ніяких змін не відбудеться.

Місячний астропрогноз на 22 лютого

Ще один сприятливий для стрижок день. Процедура допоможе у здійсненні давніх мрій. Скористайтесь цим шансом.

Місячний астропрогноз на 23 лютого

Зміна іміджу цього дня дасть потужний заряд енергії. Фарбування волосся може підвищити вашу продуктивність.

Місячний астропрогноз на 24 лютого

День, сприятливий для стрижок та фарбування волосся. Цього дня активно циркулює енергія, тому зміни у стилі зможуть направити її у правильне русло.

Місячний астропрогноз на 25 лютого

Цей день також є сприятливим для роботи з волоссям. Після стрижки у цей день не виключено, що може поліпшитись матеріальне становище.

Місячний астропрогноз на 26 лютого

Цього дня не рекомендовано займатись волоссям. Зміна довжини може спровокувати зрив запланованих на майбутнє справ.

Місячний астропрогноз на 27 лютого

Сприятливий для стрижок волосся день. Будь-які, навіть мінімальні зміни підуть вам на користь. З’явиться натхнення та настрій робити добрі справи.

Місячний астропрогноз на 28 лютого

Сьогодні день для стрижок вважається нейтральним. Стрижка волосся обов’язково піде на користь, а от фарбувати волосся категорично не рекомендується

Місячний астропрогноз на 29 лютого

Сприятливий для стрижок і фарбування день. Будь-яка зміна у стилі посприяє поліпшенню інтуїції.

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