У понеділок, 10 лютого, в Україні прогнозують дощі у західних, а також Вінницькій, Житомирській та Київській областях.
На решті території – без опадів, вітер південний, південно-західний, пориви до 7-12 м/с.
Вночі на сході значні морози – від -12 до -16, проте вдень потепліє до 0 градусів.
На заході вночі 2-4 градуси морозу, вдень 6-8 вище нуля.
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У південних областях вночі місцями до -16, а в середному -7, вдень – від +1 до +8.
У центрі вночі від -4 до -14, вдень 2-7 вище нуля.
На півночі вночі місцями до -10, вдень 3-6 градусів тепла.
У Києві сьогодні дощ, вдень температура становитиме +4 +6.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.
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