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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 10 лютого (КАРТА)

У понеділок, 10 лютого, в Україні прогнозують дощі у західних, а також Вінницькій, Житомирській та Київській областях.

На решті території – без опадів, вітер південний, південно-західний, пориви до 7-12 м/с.

Вночі на сході значні морози – від -12 до -16, проте вдень потепліє до 0 градусів.

На заході вночі 2-4 градуси морозу, вдень 6-8 вище нуля.

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У південних областях вночі місцями до -16, а в середному -7, вдень – від +1 до +8.

У центрі вночі від -4 до -14, вдень 2-7 вище нуля.

На півночі вночі місцями до -10, вдень 3-6 градусів тепла.

У Києві сьогодні дощ, вдень температура становитиме +4 +6.

Погода 10 лютого 2020

Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.

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