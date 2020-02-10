Погода на тиждень в Україні з 10 до 16 лютого 2020

У понеділок, 10 лютого, в Україні прогнозують дощі у західних, а також Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На решті території – без опадів, вітер південний, південно-західний, пориви до 7-12 м/с. Вночі на сході значні морози – від -12° до -10°, проте вдень потепліє до 0 градусів.

На заході вночі 2°….4° градуси морозу, вдень 6-8 вище нуля. У південних областях вночі місцями до -16, а в середному -7, вдень – від 1° до 8°. У центрі вночі від -4° до -14°, вдень 2°…7° вище нуля.

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На півночі вночі місцями до -10°, вдень 3°…6° градусів тепла. У Києві сьогодні дощ, вдень температура становитиме 4°….6°.

У вівторок, 11 лютого, на всій території України варто очікувати опади у вигляді мокрого снігу. У західних, північних і центральних регіонах температура вдень 3°…5°, а вночі 0°…2°.

На Сході також пройде мокрий сніг, повітря прогріється до 3 градусів вдень, проте вночі синоптики прогнозують мороз до -5°.

Найтепліше буде на півдні України – вдень 5°…8°, вночі 0°… 3°.

У середу, 12 лютого, в західних регіонах України очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 3°…5°, вночі 0 ° … 2 °.

На Півночі, Сході та в Центрі країни пройде мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0°…5°, вночі 2°… 1°.

У південних областях синоптики прогнозують дощі та до 8° вдень, до -1° вночі.

У четвер, 13 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. Опади очікуються лише в деяких регіонах.

У всіх регіонах температура вдень коливатиметься від 3°…8° (лише на Сході 1°…3°), вночі від 0°…-3°.

У п’ятницю, 13 лютого, в Україні знову повернуться опади. У західних областях пройде мокрий сніг. Повітря прогріється до 5° вдень, проте вночі заморозки до -2°.

У північних, центральних і східних регіонах хмарна з проясненнями погода, температура вдень 1°…5°, вночі 0°…-3°.

На півдні також буде досить сонячно, вдень 3°…6°, вночі -1°… 3°.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на лютий 2020 року.