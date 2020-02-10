Як навчитися керувати емоціями для досягнення успіху – 5 кроків

Результати дослідження проведеного у Гарвардському Університеті (Harvard University) та Стенфордському Дослідницькому Інституті (Stanford Research Institute) показали, що 85% успіху людини у сучасному світі залежить від так званих м’яких навичок (soft skills) і тільки 15% від професійних твердих навичок (hard skills).

Як же отримати “м’які” навички, яким не вчать у школах та університетах?

Інформаційний портал fakty.com.ua та Асоціація інноваційної та цифрової освіти в рамках реалізації соціального проекту Освітній хаб міста Києва надає можливість безкоштовно оволодіти навичками ХХІ століття кожному українцю незалежно від свого віку.

Усвідомити, прийняти, управляти – ось вірний алгоритм дій і йому можна дуже просто навчитися.

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Якщо ви хочете продовжити опановувати навичку Управління власними емоціями – заходьте на портал соціального проекту Освітній хаб міста Києва: території нових можливостей для кожного, де ви абсолютно безкоштовно, за інноваційною моделлю змішаного навчання (blended learning), в якій ефективно поєднується онлайн навчання із практичними тренінгами, зможете набути цю навичку та багато інших, які допоможуть вам отримати роботу своєї мрії, відкрити власну справу, покращити взаєморозуміння із близькими та друзями і просто відчути себе щасливою та успішною людиною.

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