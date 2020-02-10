10 лютого – День пам’ять преподобного Єфрема Сиріна, відомого богослова, проповідника та поета.

У народі його називають Днем чудес, бо саме сьогодні може статися небачене диво.

На Єфрема господині займалися генеральним прибиранням.

Іменини сьогодні святкують Ольга, Акуліна, Леонтій, Ігнат, Павло, Юхим, Георгій, Володимир, Іраклій та Федір.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 10 лютого:

Сильний вітер – літо буде дощовим і холодним.

Туман 10 лютого також віщує дощове літо.

Ліс почорнів – до відлиги.

Кажуть, що на Єфрема добре клює риба.

Що не можна робити 10 лютого:

Вбивати комах: тарганів, клопів, цвіркунів, пауків тощо.

Сваритися, скандалити та лихословити.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.