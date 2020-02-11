5 місць для сексу на День закоханих

День закоханих 2020 вважають найромантичнішим святом у році. Ідеальний вечір важко уявити без обіймів та поцілунків коханої людини.

Щоб розігріти почуття та пристрасно провести День святого Валентина, Факти ICTV зібрали топ цікавих місць, де можна зайнятись сексом поза домом.

Готель

Хто не мріяв зайнятися сексом в готелі? Знято десятки фільмів із сюжетом, де все починалось із ночі в готельному номері. Це завжди нова атмосфера, плюс можна дозволити влаштувати справжній безлад, скинути матрац на підлогу і влаштувати приватну вечірку без правил. У готелі можна не стримувати себе у гучних рольових іграх – вранці вам не буде соромно перед сусідами, бо ви навіть не знайомі.

Кінотеатр

Погодьтесь, далеко не кожен фільм може зацікавити більше, ніж секс із коханою людиною. Купуйте квиток на останній сеанс та запасайтесь поп-корном. Кінотеатр – це одне із класичних місць сексу підлітків, тому подвійну насолоду принесе відчуття повернення у цей романтичний вік. Тільки не забудьте переконатись, що у вас немає сусідів на найближчих рядах.

Факти ICTV уже зібрали для вас правила ідеального сексу в кіно.

Примірочна

Секс в магазині – чи не найпопулярніша чоловіча фантазія. День можна провести за шопінгом, закінчивши покупки у магазині нижньої білизни. Затягнути коханого до примірочної, щоб ближче роздивитись та вибрати колір бюстгальтера чи трусиків, буде неважко. Кабінки мають знаходитись у тому місці, де за покупцями не наглядають. Остерігайтесь відеокамер спостереження, якщо, звісно, не хочете прославитись у соцмережах.

Музей

Секс в музеї – еротична мрія кожного інтелектуала. Під час екскурсії можна непомітно виманити свого коханого із натовпу відвідувачів, щоб відвести до найбезлюднішого залу. Займатися сексом поміж експонатів, яким кількасот років – ось що запам’ятається вам справді надовго. Якщо ж у кожному залі вам зустрінуться похмурі наглядачі, завжди можна скористатися вбиральнею. Таку екскурсію не раз захочеться повторити.

Парковка

Секс в автомобілі – це завжди азарт. Відчуття, ніби ось-ось, і вас спіймають, додає неабиякої гостроти. Як варіант, це може бути паркінг біля торгового центру. У великих містах збудовано чимало житлових комплексів, де парковка розташована на високому підвищенні. Це означає, що крім палкого сексу, ви також зможете насолодитись видами вечірнього міста.

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