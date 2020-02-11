До Дня святого Валентина: зоопарк у США пропонує назвати таргана ім’ям колишнього

У зоопарку Сан-Антоніо (штат Техас) оголосили спеціальну акцію Cry Me a Cockroach.

Її присвятили тим, хто залишився без пари перед днем Валентина.

Умова проста: за $5 можна назвати таргана іменем колишнього і 14 лютого згодувати його птахам зоопарку.

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Якщо ж є бажання розщедритись, то за $25 можна дати ім’я щуру, якого подадуть на вечерю рептиліям зоопарку.

– Вас коли-небудь “давили” у стосунках? Якщо так, то ми дамо ідеальну можливість зцілити ваше розбите серце без святого Валентина. Цього дня пройде перший в історії захід, коли ви зможете назвати таргана іменем свого екса, і ми подамо його як перекус нашим тваринам, — йдеться у повідомленні.

Сайт зоопарку приймає заявки до 13 лютого 2020 року.

У День святого Валентина відбудеться онлайн-трансляція великої “романтичної вечері” у зоопарку.

Раніше Факти ICTV розповідали, як американка залізла у вольєр до лева в одному із зоопарків Нью-Йорка.