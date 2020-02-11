PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Galaxy Z Flip: характеристики нового розкладного телефону Samsung

Під час Galaxy Unpacked компанія Samsung представила розкладний смартфон з гнучким екраном Galaxy Z Flip.

Особливість гаджета у тому, що розробники використовували гнучке скло, а не спеціальний полімер.

Телефон оснащений 6,7 дюймовим внутрішнім екраном і мініатюрним дисплеєм для виведення повідомлень в закритому положенні.
Гаджет надійде у  продаж 14 лютого за ціною від $1 380 – близько 33 520 грн.

Читайте: Презентація Samsung Galaxy S20 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Про переваги гаджету розповідала ведуча, зокрема, коли ви дивитися відео, але хочете одразу прокоментувати, то просто досить скласти смартфон.

За таким принципом можна робити селфі. Ведуча презентації продемонструвала це самостійно.

  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip: характеристики нового розкладного телефону Samsung / 6 фотографий

Раніше компанія Samsung почала блокувати свої смарт-телевізори в Україні, які були виготовлені для інших регіонів.

Фото: Samsung

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка