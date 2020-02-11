Під час Galaxy Unpacked компанія Samsung представила розкладний смартфон з гнучким екраном Galaxy Z Flip.

Особливість гаджета у тому, що розробники використовували гнучке скло, а не спеціальний полімер.

Телефон оснащений 6,7 дюймовим внутрішнім екраном і мініатюрним дисплеєм для виведення повідомлень в закритому положенні.

Гаджет надійде у продаж 14 лютого за ціною від $1 380 – близько 33 520 грн.

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Про переваги гаджету розповідала ведуча, зокрема, коли ви дивитися відео, але хочете одразу прокоментувати, то просто досить скласти смартфон.

За таким принципом можна робити селфі. Ведуча презентації продемонструвала це самостійно.























Galaxy Z Flip: характеристики нового розкладного телефону Samsung / 6 фотографий

Раніше компанія Samsung почала блокувати свої смарт-телевізори в Україні, які були виготовлені для інших регіонів.

Фото: Samsung