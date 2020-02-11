Магнітні бурі в лютому 2020: дати магнітних бур

Магнітні бурі в лютому нагрянуть сім разів. Спалахи на сонці відбуватимуться з невеликою періодичністю протягом усього місяця.

Перші коливання прогнозуються в перших числах місяця – з 4 по 6 лютого.

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Магнітні бурі в лютому 2020:

4, 5 і 6 лютого

10 і 11 лютого

23 лютого

28 лютого

Магнітні бурі в лютому 2020 року будуть досить сильними, і метеозалежні люди можуть їх відчути. Особливо сильні коливання магнітного поля відбуватимуться 4, 5, 6, 10 і 11 лютого.

У ці дні можуть початися сильні головні болі, стрибки тиску, слабкість, сонливість або безсоння.

Нагадаємо, в період коливань магнітного поля потрібно більш ретельно стежити за своїм здоров’ям. Факти ICTV розповідали, як вберегтися від впливу магнітних бур.