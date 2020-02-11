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Календар свят на лютий 2020

Офіційних державних свят у лютому немає, тому і додаткових вихідних в Україні не буде.

Однак не варто журиться, адже в цьому місяці відзначають день всіх закоханих – День святого Валентина.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Список свят на лютий:

  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 5 лютого – День безпечного Інтернету
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого – Всесвітній день хворого
  • 14 лютого День Святого Валентина
  • 14 лютого – День комп’ютерника
  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини
  • 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 15 лютого – Стрітення Господнє
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
  • 19 лютого – початок Великого посту
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.

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