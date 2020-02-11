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Пасажирам ізольованого через коронавірус лайнера запропонували безкоштовне порно

Для пасажирів лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині у Японії через розповсюдження коронавірусу на борту, запропонували безкоштовно відкрити доступ до відеочатів із порно.

З такою пропозицією до керівництва перевізника звернувся сайт CamSoda.

Вебкамери запропонували усім “нудьгуючим пасажирам і членам екіпажу, щоб відволікти їх від коронавірусу”.

Читайте: Заражені коронавірусом українці на Diamond Princess виявилися членами екіпажу

Для отримання доступу до відеочатів для дорослих пасажирів необхідно вислати співробітникам CamSoda туристичні документи електронною поштою.

Керівництво перевізника поки ще не відреагувало на пропозицію сайту.

Раніше Факти ICTV писали, що пасажирам Diamond Princess повернуть гроші за круїз.

Джерело: Fox News

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