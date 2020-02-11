Послуга до Дня закоханих: зірки Pornhub запишуть особисту відеовалентинку

Порнозірка з Pornhub запише особисте привітання з Днем святого Валентина.

Записати привітання вже погодилися записати Аса Акіра, Род Джексон і Райан Крімер.

– Наша діяльність – про те, як дарувати людям настрій. Ось що ми робимо для 120 млн користувачів, які нас відвідують щодня. А що дарує людям настрій краще? – сказав віце-президент сервісу Корі Прайс.

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Також сайт пропонує безкоштовний преміум-доступ для всіх, хто скористається сервісом на День святого Валентина.

До слова, в 2019 році відеовалентинки на Pornhub замовили понад 3 млн осіб.

Нагадаємо, у 2019 році Україна опинилася на 16 місці за кількістю переглядів на сайті PornHub, обігнавши Таїланд, Росію і Швецію. Серед українців найпопулярнішими запитами стали секс, аніме, БДСМ, milf, хентай і фемдом.

Джерело: Mashable