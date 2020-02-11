Під час презентації компанія Samsung представила Galaxy S20, Galaxy S20+ та Galaxy S20 Ultra.

– З початком нового десятиліття 5G повністю змінить наше спілкування й відчуття навколишнього світу. Samsung пропонує девайси нового покоління, які здатні значно поліпшити життя людей. З неймовірною камерою зі штучним інтелектом, якою оснащений Samsung Galaxy S20, ви можете якісно відзняти важливі моменти, – заявив президент та глава підрозділу мобільних комунікацій Samsung Те Мун Ро.

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На презентації заявили, що камера Galaxy S20 та S20+ має роздільну здатність 64MP, Galaxy S20 Ultra108MP.

Технологія Space Zoom у Galaxy S20 дозволяє наближувати в 10 разів об’єкт без так званих пікселів.

Крім того, смартфон Galaxy S20 може здійснювати 8K відеознімання, а функція Super Steady та штучний інтелект дозволяють знімати відео за принципом гіроскопічного підвісу.

Ціни на нові телефони Samsung:

Galaxy S20: 26 999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20+: 29 999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20 Ultra: 37 999 грн (12/128 ГБ)

В Україні продажі стартують 12 березня 2020 року, проте від 11 лютого можна зробити попереднє замовлення та стати власником смартфону вже 6 березня. Крім того, замовивши гаджет серії Galaxy S20 з 11 лютого до 11 березня, можна отримати нові бездротові навушники Galaxy Buds+ у подарунок.



















Презентація Samsung Galaxy S20 – характеристики, ціни та фото / 5 фотографий

Також під час Galaxy Unpacked компанія Samsung представила розкладний смартфон з гнучким екраном Galaxy Z Flip.

Фото: Samsung