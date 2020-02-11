Презентація Samsung Galaxy S20 пройде 11 лютого в Сан-Франциско о 21.00 за Києвом.
Під час трансляції Galaxy Unpacked компанія представить нові гаджети, серед яких не тільки Samsung Galaxy S20, але і складаний смартфон Galaxy Z Flip.
Онлайн трансляцію можна подивитися на каналі Samsung Ukraine. Тут буде доступний переклад презентації Samsung Galaxy S20 українською мовою.
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Про інші новинки, які можуть показати під час трансляції, нічого не відомо.
Згідно з попередньою інформацією, новий смартфон буде доступний в трьох варіантах: стандартний Galaxy S20, Galaxy S20 Plus і Galaxy S20 Ultra.
Всі гаджети повинні отримати варіації з підтримкою мобільної мережі 5G.
До слова, компанія Samsung почала блокувати свої смарт-телевізори в Україні, які були виготовлені для інших регіонів.
Відео: Samsung Ukraine