Презентація Samsung Galaxy S20 пройде 11 лютого в Сан-Франциско о 21.00 за Києвом.

Під час трансляції Galaxy Unpacked компанія представить нові гаджети, серед яких не тільки Samsung Galaxy S20, але і складаний смартфон Galaxy Z Flip.

Онлайн трансляцію можна подивитися на каналі Samsung Ukraine. Тут буде доступний переклад презентації Samsung Galaxy S20 українською мовою.

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Про інші новинки, які можуть показати під час трансляції, нічого не відомо.

Згідно з попередньою інформацією, новий смартфон буде доступний в трьох варіантах: стандартний Galaxy S20, Galaxy S20 Plus і Galaxy S20 Ultra.

Всі гаджети повинні отримати варіації з підтримкою мобільної мережі 5G.

До слова, компанія Samsung почала блокувати свої смарт-телевізори в Україні, які були виготовлені для інших регіонів.

Відео: Samsung Ukraine