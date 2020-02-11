День святого Валентина - скільки коштують подарунки

Фахівці маркетплейса Prom.ua на основі продажів склали списки того, що найчастіше чоловіки та жінки вибирають до Дня всіх закоханих у подарунок своїм другим половинкам.

Серед традиційних подарунків букети троянд, повітряні кулі у формі серця та набори шоколадних цукерок з любовними написами. Серед практичних подарунків українці обирають чохли для смартфонів, парфумерію та одяг. Так, жінки вважають за краще дарувати спортивні костюми, футболки та бейсболки. На такі подарунки витрачають від 300 до 800 грн.

Чоловіки вважають за краще дарувати еротичну білизну, піжами та халати. Витрачають на це в інтернеті близько 400 грн. Також, щоб потішити коханих, українці обирають товари для хобі – набори і декор для рукоділля (середній чек – 190 грн), 3D конструктори (400 грн), вудки та спінінги (630 грн), іграшкові автомобілі та літаки (340 грн).

З техніки та електроніки дарують автомагнітоли (1400 грн), навушники (390 грн), фітнес браслети і розумні годинник (490 грн).

– Популярні подарунки на 14 лютого – еротична білизна та секс-іграшки. Їх вважають за краще замовляти зі смартфонів. За тиждень до свята кількість таких замовлень з мобільних збільшується на 50%. Для покупця комфортніше вибирати еротичні товари з телефону, а не сімейного або робочого комп’ютера, – розповів прес-секретар Prom.ua Лілія Овчиннікова.

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Також серед популярних подарунків вироби ручної роботи: білизна, солодощі, одяг з оригінальними написами.

Фахівці сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua розповідають, що в топі завдань на День всіх закоханих – фотосесія для пари в стилі Love Story та музичне привітання. Робота фотографа коштує від 1 тис. грн, а зробити зізнання в коханні під звуки скрипки або саксофона – 300-700 грн.

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