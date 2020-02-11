Подарунок на День святого Валентина потрібно купити заздалегідь, аби потім не метушитися з цим. Обираючи подарунок для коханої людини, пам’ятайте, що емоція важливіша за щось матеріальне.

Стрибок з парашутом

Стрибок з парашутом змусить кохану людину відчути драйв та прилив адреналіну, тому можна придбати сертифікат на парний стрибок або ж тільки для однієї людини.

Підпільний Stand Up

Щоб посміятися подаруйте квитки на Підпільний Stand Up. Концерти коміків відбуваються найчастіше у Києві, однак можна придбати квиток на концерт і у вашому місті.

Виступи коміків проходять як у закладах, так і на відкритих локаціях. Програма шоу часто оновлюється, тому вам не буде сумно.

А якщо ваша половинка більше любить театр, то підшукайте квиток на очікувану нею виставу чи балет.

Биття посуду удвох

Накопичилося багато негативу, стрес на роботі чи просто важкий день? Тоді вам варто спробувати щось поламати, але щоб це було безпечно, то подаруйте коханій людині сертифікат на биття посуду. Вам проведуть інструктаж, видадуть маску та рукавички і ви зможете цілком законно трощити посуд.

Фотозйомка

На День Валентина особливо приємною буде не проста фотозйомка, а скажімо фотосесія в стилі ню. Ви можете зробити світлини разом або ж подарувати сертифікат на особисту зйомку.

Подорож

Усі люблять подорожувати, а зовсім скоро прийде весна і 8 березня очікується більше вихідних – це хороша нагода відпочити удвох. Подаруйте своїй половинці квитки в країну, яку вона давно хотіла відвідати.

Майстер-клас

Може ваша половинка захоплюється кулінарією, чи хотіла б удосконалити вміння у написанні картин, техніку плавання, стрільби чи гри на гітарі, то хорошим вибором стане подарунковий майстер клас.

Ви, ж мабуть, знаєте чим захоплюється кохана людина, тому при виборі майстер-класу, візьміть до уваги її/його уподобання.

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Дегустація вина та сиру

Дегустуючи кілька видів вина, вдихаючи їх неповторний букет та смакуючи різними сирами ви дізнаєтеся про дивовижні властивості цих продуктів та історію їх створення, а досвідчений сомельє поділиться секретами правильного підбору вин.

Масаж

Після напруженого робочого дня і важкого початку року, кожен хоче розслабитись. Масаж – це хороший спосіб дозволити коханій людині відпочити фізично та отримати задоволення.

Раніше Факти ICTV писали про найкращі ідеї подарунка хлопцю до Дня святого Валентина. До слова, щоб подарувати не банальний презент, дівчині потрібно знати бажання і інтереси хлопця.

Також ми підготували рекомендації, що подарувати дівчині на День святого Валентина.